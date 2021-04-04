مواصلات الإمارات توفر 33 مليون لتر مياه من خلال الغسيل الجاف للمركبات

كشفت مواصلات الإمارات عن توفيرها 33 مليون لتر من المياه خلال عام 2020 من خلال الغسيل الجاف للمركبات، حيث استفادت العام الماضي 443657 ألف مركبة من تقنية الغسيل الجاف للمركبات التي تسهم في تعزيز ممارسات التنمية الخضراء ومساعي الحفاظ على البيئة.

وأكّد المهندس فاضل عطا الله مدير قطاع الخدمات الفنية للأفراد بمواصلات الإمارات، عن اعتزازه بالنجاح الذي حققته وحدة الغسيل الجاف من خلال توفير 33 مليون لتر من المياه خلال 2020، مؤكداً أن وحدة الغسيل الجاف بالشركة تعد تجسيداً لتوجهات مواصلات الإمارات نحو تعزيز ممارسات التنمية الخضراء في جميع مبادراتها ومشاريعها وخدماتها المقدمة، الأمر الذي يواكب خطط القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأشار عطا الله إلى أن للغسيل الجاف العديد من الآثار الإيجابية على الصعيدين البيئي والاقتصادي، ويتمثّل ذلك في وقف هدر ملايين اللترات من المياه من خلال الغسيل الجاف سنوياً الأمر الذي يشكّل فارقاً كبيراً مقارنة مع الأساليب التقليدية في غسيل المركبات، إلى جانب عدم اقتصار الخدمة بغسيل المركبة فقط إنما تلميعها أيضاً وتوفير حماية طويلة الأمد لصبغ المركبة، وذلك عبر تقنية النانو، والتي تسهم في تنظيف وتلميع وحماية المركبة.

وقال مدير القطاع إن مواصلات الإمارات متعاقدة مع ثمانية جهات تقريباً لتقديم خدمات الغسيل الجاف للمركبات في 25 موقعاً مختلفاً في كلٍ من أبوظبي ودبي والشارقة ومدينة العين من خلال 170 عامل خدمة.

من جانبه أوضح بهاء رواشده مدير وحدة الغسيل الجاف أن الوحدة تحرص على استخدام مواد صديقة للبيئة لا تسبب ضرراً للمركبة، مطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية وحائزة على شهادات الايزو الخاصة بالبيئة وهي /ISO 9001 & ISO 14001/، موضحاً أن خدمة الغسيل الجاف تمتاز أيضاً بسرعة الإنجاز ضمن فترة زمنية وجيزة لا تتعدى العشرين دقيقة.

وأضاف رواشده أنه يتم توفير الخدمة في مختلف الأماكن في الدولة منها مراكز التسوق والجمعيات التعاونية وبعض المنشآت الحكومية والخاصة، منوهاً بأنه تم إطلاق خدمة جديدة تمكّن المشترك من شراء باقة غسيل مخفّضة، والتمتع بتقديم الخدمة في أي مراكز تسوق أو منشأة تُقدّم فيها خدمات الوحدة.



