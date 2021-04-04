محمد بن زايد: أرحب بأخي مصطفى الكاظمي بين أهله في الإمارات

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق في الإمارات.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين".