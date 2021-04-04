رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق في الإمارات.
وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين".
أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين pic.twitter.com/9gAFYESk68— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 4, 2021