حكومة الإمارات تمكن منتسبي الخدمة الوطنية بمهارات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي

دبي ( الاتحاد)

أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن توجيهات القيادة بتمكين منتسبي الخدمة الوطنية بمهارات المستقبل أسهمت بتحقيق قفزات نوعية في مجال تفعيل دورهم المحوري ومساهمتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعمهم لمواصلة اكتساب الخبرات اللازمة للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الرقمي بالدولة خلال المرحلة المقبلة.

وقال: إن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية حريصة على مواصلة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية للارتقاء بقدرات منتسبيها وتوظيف طاقاتهم الواعدة في خدمة مجتمع الإمارات، مشيراً إلى نجاح تجربة الشراكة مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في تطوير العديد من المشاريع المميزة خلال الفترة الماضية، والتي أبرزت عزيمة الشباب الإماراتي وإيمانه بأن العطاء للوطن فخر وواجب على كل شاب مواطن.

جاء ذلك، خلال لقاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، منتسبي الدفعة الرابعة للبرنامج التدريبي الخاص بمنتسبي الخدمة الوطنية الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وشهد اللقاء الإعلان عن مبادرة جديدة لتمكين منتسبي البرنامج بمهارات ريادة الأعمال، وتعزيز خبراتهم العملية والمتخصصة ومعارفهم التقنية، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالدولة، بما يسهم بتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة بأهمية تفعيل دور رواد الأعمال في تصميم اقتصاد المستقبل.