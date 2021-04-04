قرقاش: استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن إستقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري. وتاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهمٌ، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه".