30 مليون درهم من «تعاونية الشارقة» لدعم 20 ألف سلعة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلنت تعاونية الشارقة رصد مبلغ 30 مليون درهم لدعم أكثر من 20.000 سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن المبادرات المقدمة من قبلها لتخفيف العبء عن المستهلكين، بما في ذلك العروض الخاصة على المنتجات تصل حتى 90%، كما خصصت ميزانية إضافية تبلغ 25 مليون درهم لتخفيض أسعار 15 ألف منتج طيلة العام الجار، بالإضافة لدعم المنتجات الوطنية لأصحاب المزارع.

وقال ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة: بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي العهد، وجه مجلس إدارة التعاونية بإطلاق حملة «فيض من خير» لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث تحرص تعاونية الشارقة منذ تأسيسها عام 1977 على توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، من خلال 39 فرعاً منتشرة في أنحاء إمارة الشارقة.

وأوضح الجنيد أن حملة «فيض من خير» لدعم السلع الرمضانية الأساسية، تتضمن 4 عروض ترويجية متواصلة طيلة الشهر، إلى جانب العروض الخاصة التي ستبدأ قبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع، بنسب تخفيض لأكثر من 90% على جميع المنتجات الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى عروض عيد الفطر المبارك، ليصل إجمالي العروض الترويجية المخصصة لهذا الشهر 6 عروض.

كما طرحت التعاونية 4 أنواع من السلال الرمضانية لهذا العام، حيث تتراوح أسعارها ما بين 99 درهماً، و399 درهماً، وتحوي أصنافاً متنوعة تلبي احتياجات المتسوقين. بنسبة خصومات تبلغ أكثر من 50% تقريباً، وتتضمن منتجات أساسية كالأرز والسكر والطحين والزيوت، والعصائر، وغيرها، ويمكن للمتسوق الحصول عليها عن طريق زيارة الفروع أوعبر التسوق من الموقع الإلكتروني.

ولفت إلى أن التعاونية تتوقع زيادة الحركة الشرائية بنسبة 50%، مضيفاً بأن فروق الأسعار التي ستتحملها التعاونية لدعم السلع تصل إلى 30 مليون درهم.

وصرح الجنيد بأن التعاونية بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية بالدولة بتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية متنوعة؛ بهدف تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية، بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل، وبادرت في خفض أسعار 15 ألف منتج طيلة عام 2021، وخصصت ميزانية إضافية بمبلغ 25 مليون، وذلك ضمن استراتيجيتها في تخفيف الأسعار عن المتسوقين، حيث تهدف التعاونية لأن تصبح الأولى في تخفيض الأسعار على مستوى منافذ البيع الأخرى مع نهاية عام 2021.

وأوضح أن التعاونية وضعت خطتها الترويجية لعام 2021 من خلال العروض الدورية والحصرية التي تشمل الخصومات المميزة على عددٍ كبيرٍ من السلع، يصل عددها إلى 100 عرض خاص على الأسعار، تتنوع ما بين العروض الشهرية والأسبوعية واليومية، على أكثر من 50 ألف منتج، وفق أعلى معايير الجودة والقيمة.