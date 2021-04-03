سفير الدولة بالقاهرة: مصر تُبهر العالم بموكب المومياوات

أحمد شعبان (القاهرة)

أشاد الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالاستعدادات الرسمية لإطلاق موكب المومياوات الذهبي الذي تشهده القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن الحدث فريد ويعد أهم حدث تاريخي وثقافي في العالم.

وأضاف سفير الدولة بالقاهرة، أن حدث نقل مومياوات ملوك وملكات مصر من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، حدث مُهيب يدل على عظمة الشعب المصري الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.

وأوضح الشامسي أن مصر تُبهر العالم بهذا الموكب الضخم ومن حق كل مصري وكل عربي أن يفخر بهذه الحضارة المصرية العظيمة، مشيداً بجهود الرئيس السيسي في تطوير المناطق والمتاحف الأثرية في عموم جمهورية مصر العربية.