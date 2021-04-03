الريم الفلاسي تزور «ذا دفلوبنغ تشايلد سنتر»

أبوظبي (الاتحاد)

زارت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة المركز المختص بتطوير الطفولة بدبي (ذا دفلوبنغ تشايلد سنتر). وكانت باستقبالها نوف المزروعي المديرة العامة للمركز واطلعت على أهم الخدمات التي يوفرها المركز في التطوير والدعم التعليمي والأكاديمي والسلوكي والتنموي الذي يضمن تنمية المهارات والإمكانيات التي تتناسب مع متطلبات المراحل العمرية للطفل.

وبحثت الأمين العام للمجلس خلال لقائها مع إدارة المركز سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقدمت الدكتورة ربا طبري المدير الطبي للمركز شرحاً عن البرامج التوعوية والتدريبية والاستشارات التي يقدمها المركز والتي تسهم في بناء قدرات الأطفال لتمكينهم اجتماعياً وأكاديمياً وعاطفياً وجسدياً.

من جانبها عبرت نوف المزروعي عن اعتزازها وفخرها بالشراكة التي ستجمع المركز مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتوجهت بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على جهودها التي تصب في مصلحة الطفل وتذليلها لكل ما يواجهه من صعوبات ومعوقات.