بلدية الظفرة تنفذ مشاريع تطوير وتحسين طرق

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تواصل بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتحسين وصيانة الطرق على مستوى مدن المنطقة، والتي تتضمن أعمال مداخل ومواقف للسيارات بالفلل السكنية والمرافق العامة بما فيها المساجد والحدائق المصغرة الموزعة ضمن الأحياء السكنية.

وأنجزت البلدية إنشاء 2676 موقفاً للسيارات في مختلف مدن المنطقة بواقع 700 موقف بمدينة زايد، 625 موقفاً بمدينة ليوا، و384 موقفاً بمدينة دلما، و652 موقفاً بمدينة غياثي، و139 موقفاً بمدينة السلع، و176 موقفاً بمدينة المرفأ. وبلغت مساحة الأسفلت بالمشروع 200 ألف متر مربع، وأعمال البلاط 100 ألف متر مربع، وأطوال الطرق والمداخل 10 آلاف متر طولي، وتم إنشاء المواقف والمداخل لتوفير خدمة الوقوف الآمن والمنظم في الحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية، ومراكز الخدمات الحكومية والمساجد ومساكن المواطنين.

وتهدف أعمال الصيانة والتطوير إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة. وتقوم البلدية بتحسين الطرق والجزر الوسطية على مستوى مدن المنطقة للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى المحافظة على المظهر العام. كما تحرص البلدية على مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، وتحقيق احتياجات ومتطلبات المجتمع نحو توفير الطرق الآمنة والمريحة بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة، من خلال استخدام مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية.