«بن حم الذكي» يدعم المشاريع الابتكارية

العين (الاتحاد)

أقر مجلس بن حم الذكي خلال الاجتماع الدوري لأعضائه تقديم دعم مادي لعدد من المشاريع الابتكارية الفائزة من بين أكثر من 100 مشاركة، عبر منصة المجلس لتنفيذها على أرض الواقع، والمساهمة في خدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتخفيف عبء الخدمات على أفراد المجتمع.

وتم اعتماد 4 مشاريع فائزة هي: «سايبر هييرو منصة للتوعية والتعليم» مقدم من قبل: حصة البلوشي، وشما بنت حماد، وتعد منصة للتوعية والتعليم لمساعدة المجتمع على تجنب مشكلات أمن المعلومات، ومشروع «منصة صناعة (المنصة الموحدة للمنتجات الوطنية)» مقدم من قبل: شائر عمر بن دومان العامري، وهي عبارة عن منصة موحدة للمنتجات المحلية تضم أكثر المصانع الموجودة في الإمارات، وتسهل الوصول لمنتجاتهم والتعريف بالمنتجات المصنوعة داخل الدولة وتسويقها، ومشروع «عين القط لحماية السائقين من الضباب» مقدم من قبل: أسماء السيد حسن علي معالي، ومشروع «مكنسة إلكترونية تعمل بالبطارية» المقدم من قبل: نهيان عبيد الحساني.

وقال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجلس بن حم الذكي: أتوجه بالشكر لأصحاب جميع المشاريع، وأخص المشاريع المتميزة صاحبة الأفكار النيرة الهادفة إلى تطوير المجتمع وتقدمه، إذ منحتهم جائحة كورونا الفرصة لتصميم مشاريع مبتكرة للاستجابة السريعة للأزمات، والتي تحقق أهداف مجلس بن حم الذكي بترسيخ ثقافة الإيجابية وصناعة المستقبل إلى جانب تطوير آليات وممارسات مبتكرة ترسم مستقبل المجتمع وتسهم في تطوره بشكل مستمر.