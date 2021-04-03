«تنمية المجتمع» بأبوظبي تبحث الابتكار الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ورقة بحثية وصفية بعنوان «الكشف عن إمكانيات الابتكار الاجتماعي»، والتي تأتي تمهيداً لسلسلة حوارات الابتكار الاجتماعي التي تنظمها الدائرة خلال العام الجاري تحت شعار «تحديات اجتماعية.. آثار واقعية»، والتي تهدف إلى تعزيز مجال الابتكار في المجتمع.

أوضحت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار في دائرة تنمية المجتمع، أن فريق الابتكار الاجتماعي قام بإعداد ورقة بحثية وصفية تهدف إلى إبراز دور الابتكار الاجتماعي كأداة مهمة في التصدي لمختلف التحديات الاجتماعية في المجتمع، فضلاً عن مساهمته في تحديد الحلول المبتكرة عبر دمج العلوم الاجتماعية مع التكنولوجيا لضمان توفير حلول لمواجهة هذه التحديات الموجودة على أرض الواقع مما يحقق الأهداف المستدامة المنشودة.