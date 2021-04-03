استمرار «التعليم الهجين» بجامعة دبي

دبي (وام)

قررت جامعة دبي الاستمرار في تطبيق نظام «التعليم الهجين» خلال الفصل الدراسي الثالث المقرر أن يبدأ السبت المقبل.

تبدأ الدراسة في هذا الفصل عن بعد لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باستثناء بعض الحصص التطبيقية والعملية والامتحانات التي تتطلب وجود الطلبة في الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أن استمرار تطبيق هذا النظام يأتي وفق توجهات الدولة بالاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد- 19»، وتماشياً مع خطط وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، والتي تركت للجامعات حرية وكيفية تطبيق «التعليم الهجين»، إضافة إلى أن الجامعة وهي تطبق هذا النظام على ثقة من نجاحه، وتقديم تعليم متميز وبجودة عالية بعد نجاحها في تطبيقه في العامين الدراسيين الماضي والحالي وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة ومكثفة.