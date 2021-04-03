الاتحاد المغاربي لأطباء الأسنان ينضم إلى «ووترفولز»

دبي (الاتحاد)

انضمم الاتحاد المغاربي العربي لأطباء الأسنان إلى مبادرة «ووترفولز»، بحضور نخبة من أبرز الأسماء في مجال طب الأسنان في العالم العربي.

وخلال الجلسة التي أدارها المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة، افتتح الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمبادرة «ووترفولز» للتعليم المستمر من الإمارات إلى العالم والرئيس التنفيذي للإتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ومؤتمر ومعرض «إيدك دبي» الجلسة.وقال العقيد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير المكتب التنفيذي لإدارة المكافآت السلوكية- وزارة اللامستحيل: «نود أن نشكر لكم مشاركتكم في هذه المبادرة التي أطلقت تحت شعار»من الإمارات إلى العالم«، والتي تهدف إلى تمكين مليون طبيب حتى نشارك بشكل أكبر لنوصل رسالة خط الدفاع الأول للعالم.»

وقال الدكتور محمد جرار، رئيس الاتحاد المغاربي لأطباء الأسنان: «تعد جائحة كورونا فرصة لإعادة النظر في تعريف التعليم التقليدي، والانتقال من المفهوم القديم للتدريس إلى المفهوم الجديد المعتمد على التقنيات الحديثة لتسريع تطوير منظومتنا التعليمية في الدول المغاربية. ومن بين أهداف التعلم والتعليم عن بعد، أولاً اكتساب المتعلمين من أطباء الأسنان للمهارات والكفاءات اللازمة لاستخدام تقنيات الاتصال والمعلومات الحديثة، ونشر التقنية في المجتمع الطبي عموماً وطب الأسنان خصوصاً وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر.

وخلال كلمته، قال الدكتور جيرارد سيبيرغر، رئيس الاتحاد العالمي لطب الأسنان:»عندما تكون المبادرات مبنية على الالتزام والشغف، سيكون النمو والتطور سريعاً وملحوظاً، وهذا ما نراه في مبادرة «ووترفولز» للتعليم المستمر، ومجموعة التواصل لأطباء الأسنان، حيث سينتج عن التعاون المشترك بين هاتين المبادرتين نمواً هائلاً وفائدةً كبيرة».