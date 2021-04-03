شرطة ودفاع مدني رأس الخيمة يناقشان «الحوادث الجبلية»

رأس الخيمة ( الاتحاد)

عقد العميد عبد الله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، اجتماعاً تنسيقياً مع العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني بالإمارة، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة للتباحث حول آلية تنظيم العمل، فيما يتعلق بحوادث المفقودين والمصابين من مرتادي المناطق الجبلية.

وسيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع موسع يضم كافة الجهات المختصة في كل من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة التنمية السياحية، ودائرة الخدمات العامة، والإسعاف الوطني بالإضافة إلى دائرة بلدية رأس الخيمة للتباحث حول الأفكار والمقترحات التي تسهم في الحد من تكرار هذه النوعية من الحوادث الجبلية، وضمان تقديم المساعدة بالشكل الأمثل عند تلقي البلاغات الخاصة بهذه النوعية من الحوادث، التي تمثل تهديداً فعلياً على سلامة المرتادين، وتستنزف وقت وجهد فرق البحث والإسعاف والإنقاذ وتعرضهم للخطر.