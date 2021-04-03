براءة متهمين من تهمة النصب

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، ببراءة متهمين من تهمة النصب والاحتيال على مشتري لشقة في دولة عربية، وذلك لكونه مشروعاً حقيقياً وغير وهمي، إلا أنه لم يستكمل لسحب الأرض من الشركة المالكة. وتدور حيثيات القضية في إسناد النيابة العامة للمتهمين وآخر تهمة اختلاس مبالغ نقدية بقيمة ( 205 آلاف درهم لأنفسهم، والمملوك للشاكي والمسلم إليهم لاستعماله في أمر معين لمنفعته وهو شراء شقة في دولة عربية، مطالبة معاقبتهم وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي. وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان الثابت من دفاع المتهمين ومستنداتهما التي قدماها أن المشروع السكني والذي اشترى فيه الشاب الشقة وسلم من أجله المتهمين المبلغ المبين قدراً بالأوراق لم يكن وهمياً، حيث قدما المتهمين عقد تخصيص أرض صادر من هيئة المجتمعات العمرانية للشركة مالكة المشروع لإقامة المشروع عليها، كما قدما عقد بيع شقة من الشركة المالكة للمشروع وأقر الشاكي بالجلسة باستلامه ثابت فيه بالبند الخامس، بأنه يحق للمشتري استرداد كافة المبالغ المسددة في حالة توقف المشروع.

وأوضحت المحكمة، أنه يظهر بجلاء للمحكمة من دفاع المتهمين ومستنداتهما التي قدماها والتي تطمئن إليها هذه المحكمة ولم يجحدها الشاكي أن المشروع السكني الذي اشترى فيه الشقة وسلم المال من أجله للمتهمين لإرساله لمالك المشروع، لم يكن وهمياً وقت التعاقد واستلام المالك للنقود، وإنما كان مشروعاً حقيقياً وجدياً، لكنه لم يستكمل لسحب الأرض من الشركة المالكة، والتي اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في العقد مع الشاكي عند عدم استكمال المشروع وفقاً لبنود العقد، فإن أركان جريمة الاحتيال لا تكون متوافرة في حقهما. ونظراً لما تقدم ذكره، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين والقضاء ببراءتهما.