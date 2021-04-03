«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى شركاء العدالة والاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، المنتدى الدولي الافتراضي لشركاء العدالة والاستثمار تحت عنوان «التعديلات التشريعية المستحدثة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة». وذلك بحضور 250 مشاركاً من أعضاء الهيئات القضائية وشركاء العدالة والاستثمار ورجال المال والأعمال في 12 دولة.

وأوضحت الدائرة أن تنظيم المنتدى؛ يأتي في إطار جهودها نحو تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي؛ في التعاون وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات المحلية والدولية، بما يساهم في جهود إمارة أبوظبي نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانتها كإحدى أهم الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

وفي الكلمة الافتتاحية للندوة؛ رحب المستشار علي الشاعر الظاهري؛ مدير إدارة التفتيش القضائي؛ بالمشاركين في المنتدى، وأكد حرص دائرة القضاء على اعتماد أرقى السياسات والنظم القضائية والعدلية العالمية بما يلبي متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى الأولوية الاستراتيجية للدائرة في تحقيق قضاء عادل وناجز عبر تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

من جهته؛ أوضح القاضي سلطان النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية؛ أن المنتدى يتناول التعديلات التشريعية المستحدثة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في كافة القطاعات التنموية، بما في ذلك تنظيم الشركات وأسواق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتقاعد والضمان الاجتماعي والتملك الحر للأجانب والعقارات والاستثمار العائلي والإقامة والقطاع الخيري، إضافة إلى آليات مواجهة جرائم غسل الأموال وخاصةً المتعلقة بجوانب التجارة والاستثمار.