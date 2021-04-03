«الصحفيين الإماراتية» تهنئ نقيب الصحفيين المصري

دبي ( الاتحاد)

هنأت جمعية الصحفيين الإماراتية نقابة الصحفيين المصريين بمناسبة فوز الدكتور ضياء رشوان نقيباً للصحفيين المصريين، وفوز 6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس، والتي جرت أمس الجمعة وأعلنت النتائج صباح اليوم.

وقالت الجمعية في برقيتها التي أرسلها محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين:

«تتقدم جمعية الصحفيين الإماراتية إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة فوزكم في انتخابات مجلس النقابة وتجديد الثقة الغالية لكم من قبل أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين المصريين.

كما تتقدم الجمعية بخالص التهنئة إلى الزملاء أعضاء مجلس النقابة الذين حازوا ثقة الجمعية في التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة».