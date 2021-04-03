انطلاق «دوفات» بعد غدٍ في دبي

دبي ( الاتحاد)

تنطلق الدورة 26 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا- دوفات، الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد غد الاثنين وتستمر أعماله حتى 7 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر ومعرض «دوفات» في دورته السادسة والعشرين أكثر من 20.000 زائر ومشارك من 75 دولة على مدار 3 أيام. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة 40 متحدثاً سيقدمون رؤاهم وتجاربهم خلال 40 جلسة علمية تركز على أهم المواضيع الشائعة في صناعة الأدوية. وعلاوة على ذلك، سيتضمن الحدث 300 عرض تقديمي للملصقات وورش عمل مختلفة تتناول أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة. وأيضاً سيتم خلال هذه الجلسات مشاركة التوجيهات والإرشادات التي من شأنها أن ترفع سوية الوعي وتُعرّف المشاركين بأحدث الاتجاهات المتبعة في صناعة الأدوية.