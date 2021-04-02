افتتاح 3 مساجد في الشارقة ودبا الحصن

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «الصحابي حاطب بن الحارث»، ومسجد «المنار» بمدينة الشارقة، ومسجد «الفضائل» بمدينة دبا الحصن، والتي شيدت وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، وذلك ضمن جهود الدائرة لافتتاح 25 مسجداً في مختلف ضواحي ومدن الإمارة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

شيد مسجد «المنار» بمنطقة المناخ في مدينة الشارقة على نفقة إحدى المحسنات، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1590 متراً مربعاً، ويتسع لعدد 550 مصلياً ومصلية، منها 90 لمصلى النساء، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 22 متراً. وشيد مسجد «الصحابي حاطب بن الحارث» بمنطقة الصجعة الصناعية في مدينة الشارقة، من خلال مساهمات المتبرعين والمحسنين ضمن حملة مساجد متابعي الخط المباشر 2 التي نظمتها الدائرة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك على مساحة أرض إجمالية تبلغ 5009 أمتار مربعة تضم المصلى الذي يتسع لما يزيد على 900 مصلٍ من الرجال، وتضم المرافق الخدمية الميضأة ودورات المياه، ومواقف للسيارات، وسكناً للإمام وعدداً من المحال والشقق الوقفية، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 24 متراً.

أما مسجد «الفضائل» في حي المهلب بمدينة دبا الحصن، فقد شيد أيضاً ضمن حملة مساجد متابعي الخط المباشر 2، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1110 أمتار مربعة، ويتسع لــ 550 مصلياً ومصلية، منها 70 لمصلى النساء، وتعلوه قبة دائرية ومنارتان بارتفاع 37 متراً.