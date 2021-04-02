«ذاكرة الإمارات» في أمان

جمعة النعيمي (أبوظبي)

وضع الأرشيف الوطني مجموعة من الإجراءات الوقائية لحفظ الأرشيف من الأخطار البيئية والطبيعية والبشرية، والتي تتضمن تنظيف المبنى وصيانته ورش المبيدات دون الإضرار بالوثائق، وسد جميع المنافذ والشقوق التي يمكن دخول الحشرات منها، ومنع إدخال المواد الجاذبة لها كالأطعمة، وغلق الأبواب بإحكام بعد الخروج، وحفظ المهملات والقمامة في أماكن بعيدة، وتشغيل التكييف بشكل دائم، والتهوية المنتظمة لضمان تجدد الهواء، والتأكد من وصول كمية مناسبة من الضوء للقاعة، والمعالجة المنتظمة، وفصل الوثائق المتضررة لمنع نقل العدوى، واستخدام الأجهزة المطابقة للمعايير العالمية في ضبط درجة الحرارة والرطوبة حسب الوعاء الوثائقي، والتأكد من توفير الكمية المناسبة من الضوء حسب الوعاء، وإغلاق المصابيح عند استخدام القاعة، والتنظيف الدوري للقاعات باستخدام أجهزة التنظيف الكهربائية، وتوفير أجهزة تنقية الهواء وتغيير مصفاة (فلتر) التكييف والتهوية بانتظام.

ولتفادي تعرض الأرشيف الوطني لأية أضرار طبيعية كالأمطار والسيول، روعيت عدة أمور، منها: عدم وضع قاعات الأرشيف في قبو المبنى، وعدم تمرير أنابيب المياه عبر قاعات الأرشيف، ومراعاة عدم وجود ثغرات تسمح بتسرب مياه الأمطار الى المبنى، وتركيب نظام كشف تسرب المياه الى القاعات، ومراقبة قنوات الصرف الصحي وأنابيب المياه في المبنى، ورفع قاعدة الرفوف عن مستوى الأرض بعلو 10 سم، ووضع خطة للطوارئ لمواجهة الفيضان.

ومن الإجراءات الوقائية لحفظ الوثائق من الأخطار البشرية، والتي تتضمن الحرائق، فقد تحدث حرائق الأرشيف، إما بسبب الإهمال وعدم الالتزام بضوابط ومعايير الأمن والسلامة او عمداً بفعل فاعل، ولتفادي حدوث الحريق والتقليل من أضراره، يجب مراعاة أمور عدة، منها: إبعاد قاعات الأرشيف عن أي جوار يشكل خطراً، مثل الزيوت والبنزين والغاز، وتركيب ومراقبة وصيانة أجهزة الإنذار المبكر ضد الحريق، وربطها بأجهزة الإنذار المبكر وبنظام الإطفاء التلقائي بالغاز، وربط أجهزة الإنذار المبكر بقسم الطوارئ في المؤسسة وإدارة الدفاع المدني، وتقسيم مساحات التخزين الى قاعات لا تتجاوز 200م 2 وعزلها، لمنع انتشار الحريق، وتجهيز قاعات الأرشيف بالمواد المضادة للحريق، مثل الرفوف المعدنية والأبواب الحديدية، ومنع استعمال الخشب والمواد المطاطية للقاعة وتغطية الأرضية، واستعمال الأبواب العازلة للنيران، وتغليف الأسلاك الكهربائية بالأنابيب المعدنية المقاومة للحريق.

كاميرات

تتضمن الإجراءات الوقائية لحفظ الأرشيف من مخاطر السرقات، وضع نظام لدخول وخروج الوثائق والموظفين من وإلى قاعة الأرشيف، وتركيب نظام مراقبة بالكاميرات داخل وخارج قاعة الأرشيف، وتركيب نظام الإنذار ضد السرقة، ووضع نظام للحراسة بالمناوبة، وربطه بنظام المراقبة. ولفت الأرشيف الوطني إلى الإجراءات الوقائية لحفظ الأرشيف من مخاطر الحروب والإرهاب، حيث يتعين التأكد من وضع سياسة الحفظ الاحتياطي للوثائق، وعمل نسخ احتياطية للوثائق الحيوية، وحفظ النسخ الاحتياطية في أماكن مختلفة، ووضع واعتماد خطة للطوارئ وإخلاء الوثائق تحسباً للحروب.