«تريندز» يعلن الفائزين في «اقرأ واربح»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «تريندز للبحوث والاستشارات» أسماء الفائزين في مسابقة «اقرأ واربح مع تريندز»، والتي أطلقها تفاعلاً مع «شهر القراءة».

وتستهدف المبادرة تشجيع ثقافة القراءة ونشر المعرفة، وزيادة الوعي بأهمية القراءة في اكتساب المهارات والخبرات المعرفية، باعتبارها ممارسة حياتية يومية لجميع أفراد المجتمع.

وانطلقت فكرة المسابقة من تشجيع أفراد المجتمع على مشاركة تجاربهم مع إصدارات مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» عبر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً، والمتمثلة في «تويتر»، و«أنستجرام»، و«الفيس بوك».

وتم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة من خلال إدراج المشاركين في قوائم واختيار ثلاثة فائزين منهم بطريقة عشوائية من كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي الثلاث، وتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين التسعة، وتسليمهم شهادة تقدير من «تريندز للبحوث والاستشارات».

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، أن هذه المسابقة شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، وقد حققت الهدف المرجو منها، والمتمثل في تنمية وعي المجتمع بأهمية القراءة كممارسة حياتية تسهم في تنمية معارف الإنسان وتطوير مهاراته.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، أن «تريندز للبحوث والاستشارات»، يضع في مقدمة أولوياته تشجيع ثقافة القراءة والاضطلاع، باعتبارها من أهم ضرورات الحياة، فهي تقدم مرآة لمستوى ثقافة الشعوب ورقيها الحضاري والمعرفي، ولهذا يدعم أي فعاليات أو مبادرات تصب في تحقيق هذا الهدف، سواء من خلال المشاركة في معارض الكتب الوطنية والدولية، وكان آخرها معرض الشارقة الدولي للكتاب في شهر نوفمبر الماضي، كما نظم المركز في فبراير الماضي معرضاً افتراضياً للكتاب شاركت فيه العديد من دور النشر ومراكز البحوث والدراسات في المنطقة والعالم.