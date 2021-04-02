«شرطة أبوظبي»: 500 درهم غرامة ترك السيارة بحالة تشغيل أثناء التسوق

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت «شرطة أبوظبي» السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق، وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود، أو الصراف الآلي «ATM»، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات، ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم، وخاصة الرضع داخل السيارات، وهي في حالة التشغيل.

وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور «أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها دائر، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه»، وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي «عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور» غرامة قيمتها 500 درهم.