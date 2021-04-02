«قد بأمان» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشّن العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، فعاليات مُبادرة إلكترونية تحت شعار «قد بأمان... لتصل بسلام»، وذلك ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة، والمجلس المروري الاتحادي، الهادفة إلى تعزيز المؤشر الوطني في خفض الحوادث المرورية، والحد من الوفيات الناجمة عنها.

وأوضح العميد النقبي أن فعاليات المُبادرة الإلكترونية، ستشمل عرض مجموعة من الفيديوهات المرورية التوعوية فيما يخص الانحراف المفاجئ، وعبور الإشارة الضوئية، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي عبر عرض 12 لوحة إلكترونية، موزعة ما بين مركز المنار مول، والحمرا مول التجاري، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأضاف: «تم تدشين معرض مروري توعوي يهدف إلى تعريف الزوّار بمخاطر الانحراف المفاجئ، وعبور الإشارة الضوئية، وعدم الالتزام بخط السير من خلال ما يتم عرضه في الشاشات الإلكترونية».