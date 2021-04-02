بالصور.. سفير الدولة بالقاهرة يزور جمعية الأورمان في يوم اليتيم

أحمد شعبان (القاهرة) - قام الدكتور حمد بن سعيد الشامسي سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بزيارة جمعية الأورمان فرع دار أيتام المهندسين، بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق أول جمعة من شهر أبريل.

وقام سفير الدولة خلال الزيارة بتقديم الهدايا للأطفال الأيتام ومشاركتهم فرحتهم، الذين عبروا عن سعادتهم بالزيارة والهدايا بالالتفاف حول سفير الدولة بصورة أبوية، حيث كان الهدف من المبادرة الاحتفاء بالأطفال الأيتام، وتوفير عناصر الترفيه لهم، بما يشعرهم باهتمام المجتمع بهم.

وأكد الشامسي خلال الزيارة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع الأطفال الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة، وتدعو دائماً إلى رعايتهم والقيام على قضاء حوائجهم وتقديم أشكال الرعاية، كافة لهم، للتخفيف عنهم وإشعارهم بالحب والحنان باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

من جانبه، ثمن مدير الدار مكارم الإمارات الكريمة والمعطاءة التي تهتم بأمر الإنسان في كل مكان، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى دائماً لتعزيز حياة الفرد وكرامته والاهتمام بالطفولة من أجل حياة أفضل، معرباً عن فرحه وشكره لهذا الكرم الإماراتي السخي، مضيفاً «هناك محبة كبيرة تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين الإماراتي والمصري»، معرباً عن شكره للسفير الشامسي على الدعم الدائم واللامتناهي للأطفال الأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.