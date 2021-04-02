محمد بن راشد يشارك جانباً من خبراته الحياتية والقيادية

أبوظبي (الاتحاد) - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مقطع فيديو يشارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وأعاد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على موقع "تويتر"، نشر الفيديو، الذي يأتي ضمن وسم #ومضات_قيادية.