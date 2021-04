أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إن مرياما فاركي توفيت مؤخراً، تاركة وراءها إرثاً تعليمياً في الإمارات وخارجها. وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «انتقلت مرياما فاركي إلى دبي مع زوجها في عام 1959. مدفوعة بشغفها الدائم بالتعليم، أنشأت عشرات المدارس مع الآلاف من الطلاب داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة».

Mariamma Varkey moved to Dubai with her husband in 1959. Driven by an enduring passion for education, she started tens of schools with thousands of students inside and Outside UAE . Mariamma recently passed away, leaving behind a legacy of education in UAE and beyond .. pic.twitter.com/plAGAVF51O