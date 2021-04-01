محمد بن راشد: مرياما فاركي تركت إرثاً تعليمياً داخل الإمارات وخارجها

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إن مرياما فاركي توفيت مؤخراً، تاركة وراءها إرثاً تعليمياً في الإمارات وخارجها. وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «انتقلت مرياما فاركي إلى دبي مع زوجها في عام 1959. مدفوعة بشغفها الدائم بالتعليم، أنشأت عشرات المدارس مع الآلاف من الطلاب داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة».