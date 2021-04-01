محمد بن راشد ينعى مرياما فاركي

أبوظبي (الاتحاد) - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الخميس، مرياما فاركي.

وكتب سموه على حسابه الرسمي على تويتر: «انتقلت مرياما فاركي إلى دبي مع زوجها في عام 1959. مدفوعة بشغفها الدائم بالتعليم، أنشأت عشرات المدارس تضم الآلاف من الطلاب داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: «توفيت مرياما مؤخرًا، تاركة وراءها إرثًا تعليميًا في الإمارات وخارجها».