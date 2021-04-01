حاكم رأس الخيمة يشيد بمشروع شبكة السكك الحديدية الإماراتية

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، والوفد المرافق له.

اطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وتطوراته وإنجازاته وخططه المستقبلية، وأشاد بهذا المشروع الاستراتيجي والحيوي، ودوره في تعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الزيارة مراسم توقيع اتفاقية بين شركة «الاتحاد للقطارات»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، وشركة «ستيفن روك»، إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم، وذلك بهدف توفير خدمات الشحن بالسكك الحديدية ونقل مواد البناء من رأس الخيمة إلى أبوظبي.

سعود بن صقر لدى استقبال فلاح الأحبابي بحضور أحمد بن سعود

وقع الاتفاقية كل من المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والمهندس نصر البسطامي، مدير عام شركة ستيفن روك وتمثل هذه الاتفاقية باكورة الاتفاقيات التجارية القادمة للمرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وبارك سموه الاتفاقية، وأكد أهمية دعم هذا المشروع الوطني لما يمثله من ركيزة جديدة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والصناعية لدولة الإمارات، وما تحمله من أهمية لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.

حضر اللقاء كل من الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وعدد من المسؤولين والمهندسين من الشركتين.