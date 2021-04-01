سلطان بن محمد بن سلطان يفتتح سوق الشارقة للمواشي

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس سوق الشارقة للمواشي في مقره الجديد بمنطقة الصجعة بالشارقة.

وبعد إزاحة الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح السوق استمع سموه إلى شرح حول مرافقه، وما تحويه من خدمات تلبي احتياجات أهالي الإمارة، كما اطلع على عرضٍ تسجيلي حول مراحل البناء، وأبرز التحديات التي واجهته.

وتجول بعدها سمو ولي عهد الشارقة في أروقة السوق، مطلعاً على أبرز المحال والحظائر والمرافق الخدمية، حيث يضم السوق 141 متجراً لبيع الأغنام مزودة بحظائرها المناسبة تسع 6200 من الأغنام، و26 محلاً لبيع المواشي تسع 2288 من الماشية، و12 متجراً لبيع الجمال تسع 880 من الجمال، و74 محلاً لبيع الدواجن.

كما يضم السوق 44 محلاً لبيع الأعلاف، و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى 32 محلاً يضم مشاتل بمساحات مختلفة، وجرى تصميم وبناء المحلات وفق معايير عالمية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام ومرافقها مع التركيز على عنصري النظافة والصحة العامة، حفاظاً على صحة المستهلكين.

ويحتوي السوق على منطقة مزادات لبيع المواشي، بالإضافة إلى وجود ساحة خاصة بالفعاليات، كما تتصل أرجاء الأسواق ببعضها عبر عدة ممرات مزودة بمراوح خاصة بطول 450 متراً لتوفير التسوق المثالي.

ويضم السوق مسجداً يتسع لـ 386 مصلياً و49 مصلية مع كافة المرافق الخدمية التي تضم سكن الإمام وأماكن وضوء للرجال وأخرى للنساء، بالإضافة إلى مبنى إداري لإدارة السوق مكون من طابق أرضي وأول ويضم 13 مكتبا إدارياً وقاعة اجتماعات وغرفة استراحة وكافيتريا، بالإضافة إلى مختبر يضم تجهيزات ومعدات مخبرية حديثة، وعيادات بيطرية تضم غرف الجراحة وغرف الأشعة وغرف الفحص وحواضن الرعاية، كما يضم السوق سكناً خاصاً للموظفين بكامل خدماته ومرافقه، ويتسع لـ 200 موظف.

ويلحق بسوق المواشي مسلخ متطور يتمتع بإمكانيات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم، سواء للاستخدام الشخصي، أو للأغراض التجارية، أو المناسبات الكبرى.

ويستوعب المسلخ ما يقارب 240 رأساً للمواشي في الساعة وفق الوتيرة التالية لخط الذبح من 150 إلى 200 رأس غنم في الساعة، و20 رأس بقر في الساعة للأبقار و20 رأس جمل في الساعة، بالإضافة إلى وجود مسلخ آخر خاص بالدواجن.

وتابع سمو ولي عهد الشارقة آليات عمل المسلخ، والتي تُجرى باستخدام أحدث المعدات الآلية بمشاركة عمال متخصصين ووفق رقابة صحية وبيئية.

حضر الافتتاح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.