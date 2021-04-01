26568 يتيماً تكفلهم «خيرية الشارقة»

الشارقة (وام)

كشف التقرير الصادر عن جمعية الشارقة الخيرية بالتزامن مع يوم اليتيم العربي الذي يحتفل به العالم العربي في الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام أن عدد مكفوليها من الأيتام بلغ خلال العام لماضي 26 ألفاً و568 مكفولاً في 24 دولة حول العالم وقُدرت مبالغ الرعاية التي تم إنفاقها للمكفولين خلال الفترة نفسها 53 مليون درهم.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية بمناسبة يوم اليتيم العربي إن جمعية الشارقة الخيرية باعتبارها من أولى المؤسسات الخيرية التي أولت مشروع كفالة الأيتام اهتماماً بالغاً ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تؤكد على حجم ما قدمته لمكفوليها من رعاية ومساندة لهم بعد فقدانهم عطف الأبوة وعملاً بالنهج القويم الذي تدعو له شريعة الإسلام والتي أعلت شأن الكافلين وجعلت ثوابهم عند ربهم مرافقة نبيه في الجنة.

وأشار إلى أن مشروع الكفالات يخضع لآلية دقيقة تستهدف تقديم رعاية متكاملة إلى المكفولين بهدف تقديم العون والمساندة لهم بما يسهم في اعتمادهم على أنفسهم. وقال إن إدارة المشاريع والكفالات في الجمعية تقوم بمتابعة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذه المهمات فهي تختص بتقديم المساعدة والدعم لجميع الفئات المحتاجة بهدف رعايتهم وتأهيلهم.

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي بجزيل الشكر إلى المتبرعين لما قدموه من مساندة للجمعية أسهمت في نجاح مشروع الكفالة والوصول إلى هذا الكم الكبير من المكفولين وانتشاره في أكثر من 24 دولة حول العالم، كما توجه بالشكر الجزيل إلى سفارات الدولة وممثليها لدورهم البارز في تسهيل مهام الجمعية للوصول إلى المكفولين ومن ثم تقديم الرعاية لهم.