13050 مشتركاً في «الشارقة للضمان الاجتماعي»

الشارقة (الاتحاد)

أشاد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ورؤيته في تأمين العيش الكريم للمواطنين، من خلال مظلة التأمين الاجتماعي كونه صمام الأمان لتحقيق الاستقرار والحياة المعيشية للأسر.

وأثنى على المتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ودعمه لكافة سياسات وأعمال الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن، وما يوليه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي من متابعة متواصلة وفق توجيهات حاكم الشارقة لتوفير مظلة تأمينية لجميع مواطني إمارة الشارقة من العاملين بدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة والقطاع الخاص التي لحكومة الشارقة حصص بها.

وأشار الشامسي إلى سعادة أسرة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بإشادة المجلس التنفيذي بأعمال الصندوق بعد اطلاعه على تقرير نمو وتطور الأعمال في الصندوق في مختلف الجوانب التشغيلية وتعزيز التعاون مع الجهات والشركاء وتوفير قاعدة معلومات للمنتسبين للصندوق وصرف المنافع التأمينية في مواقيتها وبشكل دقيق.

جاء ذلك بعد أن قام الصندوق بحضور عبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يرافقه محمد عبيد راشد الشامسي المدير العام بتقديم التقرير عن أعمال الصندوق للمجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي.

وفي هذا الإطار، أكد عبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق ووفق أعماله التي أقرها مجلس إدارة الصندوق يسعى إلى مواصلة التطوير الكبير والدائم في منهجيات وسير أعماله لتحقيق الإنجازات التي حققها والخطط المستقبلية التي وضعها لنمو الصندوق وتقديم أفضل الخدمات. وأوضح أن منظومة الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وفق هذه الرؤية الحكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة تصب في رخاء المواطن وسعادته وتعد تجربة رائدة في توفير حياة كريمة للمواطنين وأفراد أسرهم في حياتهم بتأمين دخل شهري مستمر في حالات فقد القدرة على الكسب والإنتاج للمشتركين في الصندوق، والبالغة أعدادهم ثلاثة عشر ألفاً وخمسين.

أفضل وأرقى

أشار الطريفي إلى أن الصندوق ومع تواصل وتيرة أعماله فقد بلغ عدد المشتركين 13050 ينضمون لعدد من أصحاب العمل المسجلين بالصندوق عبر 107 من الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تشارك فيه حكومة الشارقة، وذلك حتى نهاية مارس من العام الجاري، ويعمل الصندوق على تعزيز أعماله ليقدم خدمات أفضل وأرقى للمشتركين كافة، كما يسعى إلى إبراز المنافع التأمينية للمستحقين كافة، والاستفادة منها.