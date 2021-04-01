«سباق» لدعم محتاجي التبرع بالأعضاء

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم هيئة المساهمات المجتمعية -معاً ومجلس أبوظبي الرياضي، فعالية لتوفير الدعم المالي لإنقاذ حياة المرضى ممن يحتاجون للتبرع بالأعضاء، ولدعم حملة التبرع بالأعضاء، التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة» لتغطية تكاليف العمليات الجراحية والعلاج، خلال فترة التعافي للمرضى المتعثرين مادياً.

تنطلق الفعالية صباح يوم السبت الموافق 10 أبريل في جزيرة الحديريات، لتكون فرصة لسكان إمارة أبوظبي من مختلف الفئات العمرية والجنسيات والقدرات البدنية للمشاركة في سباق ممتع وآمن للجري، ويدعم قضية اجتماعية إنسانية في الوقت ذاته.

وأعلن المنظمون فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق، إذ يمكن للراغبين اختيار المسافة التي تناسب نشاطهم البدني وقدراتهم (3 كم، 5 كم، 10 كم).

وتبلغ تكلفة رسوم التسجيل للأطفال من عمر 12 عاماً فما فوق 120 درهماً إماراتياً لجميع المسافات، بينما يمكن للبالغين التسجيل مقابل 150 درهماً إماراتياً. وسيتم تخصيص العوائد المالية من رسوم التسجيل في السباق لدعم حملة دعم التبرع بالأعضاء، التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لتغطية تكاليف العمليات الجراحية لـ 16 مريضاً من المرضى المتعثرين مادياً مع توفير الرعاية الطبية حتى التعافي لمدة عامين بعد إجراء العمل الجراحي.