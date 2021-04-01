إسعاد «الأسر المتعففة» في «ضاحية الخالدية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس ضاحية الخالدية أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة مبادرة «سلامة أهالي ضاحيتي»، والتي تأتي حرصاً من مجلس ضاحية الخالدية على استمرار المبادرات المجتمعية الخاصة بأهالي الضاحية وللعام الثاني على التوالي، وذلك مساء أمس الأول. وخصص المجلس المبادرة لفئة الأسر المتعففة من أهالي ضاحية الخالدية «الأكثر احتياجاً» لإسعادهم بتوفير مستلزمات الوقاية الصحية لمنازلهم، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وقام المجلس بإيصال المستلزمات لهذه الأسر، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء التوزيع.

بدوره، قال خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية: إن هذه المبادرة تأتي في ظل تكاتف جهود الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، وأيضاً في إطار أعمال المجلس الاجتماعية التي يحرص عليها بشكلٍ دائم.

وأشار إلى أن مجلس ضاحية الخالدية بادر بتنظيم هذه المبادرة من منطلق إيمانه بدوره ومسؤوليته تجاه الأسر المتعففة «الأكثر احتياجاً» في الضاحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.