50 ألفاً من «أصدقاء مرضى الكلى» لمستشفى القاسمي

الشارقة (الاتحاد)

قدمت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تبرعاً مالياً بقيمة 50 ألف درهم إلى قسم الكلى بمستشفى القاسمي بالشارقة.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص إدارة التثقيف الصحي على ترسيخ مفاهيم العمل الخيري المشترك، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، وذلك من خلال العمل على تحقيق مساهمة فعالة في تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.