«أميركية الشارقة» تنظم ندوة حول دور العلوم في محاربة الجريمة

الشارقة (الاتحاد)

استمتع أكثر من 500 طالب وطالبة من 45 مدرسة في الدولة فضلاً عن أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين، بمناقشة افتراضية شيقة حول أهمية العلوم في التحقيقات في الجرائم نظمها قسم الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة في الجامعة الأميركية في الشارقة والفرع الطلابي للجمعية الكيميائية الأميركية في الجامعة ومكتب إدارة التسجيل والاستقطاب، وتحدث فيها الدكتور فؤاد علي تربح، خبير أول في السموم الجنائية والمدير السابق لإدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وخريجا الجامعة الأميركية في الشارقة عبد الله وعبد الرحمن الجناحي، وهما شقيقان توأمان يعملان حالياً في مجال الطب الشرعي مع شرطة دبي. وقال الدكتور يحيى السيد، أستاذ الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية في الجامعة ومنظم الندوة: «إن هدفنا من هذه الندوة هو تعزيز أهمية العلوم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.