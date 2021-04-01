جميلة القاسمي.. 38 عاماًً من العطاء وخدمة ذوي الإعاقة

الشارقة (الاتحاد)

تحدثت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، عن جوانب حياتها ومسيرتها التي بدأتها منذ تخرجها من الثانوية عامة والمحطات الفارقة في جوانب حياتها العملية والعلمية وأبرز إنجازاتها المقرونة في دعم ذوي الإعاقة، حيث أمضت نحو 38 عاماً في العمل التطوعي وخدمة المعاقين.

جاء ذلك، خلال اللقاء الافتراضي الذي جاء تحت عنوان «العمل الإنساني.. آفاق وتحديات» ضمن فعاليات الجامعة التي تقام تحت شعار «القاسمية تقرأ».

وتناولت عدداً من المحطات المهمة في حياتها وحرصها على التميز في عملها واهتمامها منذ بواكير دراستها في الولايات المتحدة لمساق علم النفس ضمن متطلبات دراسة الطب الذي ابتعثت من أجله، ليكون مسار حياتها مختلفاً للتوجه نحو هذا المجال، وحرصها على التغيير نحو الأفضل في استكمال دراستها في علم النفس من جامعة ولاية كاليفورنيا في خدمة المعاقين، عندما اختارها صاحب السمو حاكم الشارقة لتعمل في هذا المجال في منظمة الأسرة العربية التي كانت تعنى وقتها بالمعاقين، لتتولى لاحقاً العمل على تأسيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وتطرقت إلى بيان حجم الصعوبات الكبيرة في مشوار تأسيس المدينة، وإيجاد الدعم لها مع البحث عن التخصصات التي تعمل في المدينة لندرة وقلة التخصصات المعنية بالإعاقة.

وأجابت عن الأسئلة التي طرحها الطلبة في مختلف جوانب العمل التطوعي، داعية إلى الانخراط في العمل التطوعي كونه قيمة كبيرة وغالية وثماره كبيرة.