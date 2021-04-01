«الداخلية» تطلق حملة «القيادة الوقائية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الموحدة الثانية لعام 2021؛ تحت شعار «القيادة الوقائية مطلب وهدف»، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، أن هذه الحملة تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، وضمن مبادرات قطاع المرور لتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، خاصة أن القيادة الوقائية تتمثل في أن يقوم السائق بقيادة المركبة بطريقة يستطيع بها تلافي الأفعال أو التصرفات غير المتوقعة أو غير المتنبأ بها من قبل الآخرين (سائقين- مشاة)، وهو ما يعني إن يقوم السائق بتطوير مهاراته الخاصة بقيادة السيارة ليستطيع تلافي وقوع الحوادث المرورية.

وأكد على أهمية التزام سائقي المركبات بالقيادة الوقائية المتمثلة في أن يكون مدركاً لمسؤوليته الشخصية في قيادة المركبة من دون التسبب في وقوع حوادث تشكل خطراً عليه وعلى الآخرين، وإتباع قواعد السير والمرور لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن الالتزام بالقانون يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.