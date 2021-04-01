تخريج الدفعة الثالثة من «برنامج المسعفين الإماراتيين»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل الإسعاف الوطني، بالشراكة مع جامعة الشارقة، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين، والتي تضم 33 خريجاً وخريجة نجحوا في إتمام البرنامج التعليمي الذي أسسه الإسعاف الوطني بالتعاون مع جامعة الشارقة قبل أربعة أعوام، وذلك في حفل افتراضي عبر تقنيات الاتصال المرئي.

حضر الحفل، الدكتور المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني، ومحمد النعيمي عضو مجلس إدارة الإسعاف الوطني، والرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري، والدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب وعدد من المسؤولين من الإسعاف الوطني وجامعة الشارقة والخريجين والخريجات من دفعة 2020.

وتعد الدفعة الثالثة من البرنامج الدفعة الأكبر منذ انطلاقه ليصل عدد المسعفين الإماراتيين في الإسعاف الوطني حتى الآن حوالي 60 مسعفاً ومسعفة.

وأعرب الدكتور المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني، عن فخره بالخريجين، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل إنجازاً مميزاً ويعد خير مثال على قدرة وعطاء الشباب الإماراتي في تجاوز العقبات وبناء فرص من التحديات في وطن لا يعرف المستحيل، وفي ظل قيادة حكيمة تضع المواطن على رأس أولوياتها وتسخر جميع الإمكانات في سبيل بناء وتطوير الإنسان، وتمهد كل السبل لدعم أبنائها في تحقيق الإنجازات والطموحات ورفع اسم الإمارات عالياً.