«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 50 مليون جرعة لقاح «كورونا» إلى 50 وجهة

دبي (وام)

أصبحت «الإمارات للشحن الجوي» الأولى على مستوى العالم التي تنجح في نقل أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19» على رحلاتها، فضلاً عن أكثر من 100 طن من المحاقن عبر العالم لدعم جهود توصيل وتسليم اللقاحات، وذلك مع اقتراب حلول يوم الصحة العالمي في 7 أبريل الجاري.

ومنذ بدء التوزيع الدولي أواخر العام الماضي نقلت «الإمارات للشحن الجوي» أكثر من 220 طناً من لقاحات «كوفيد-19»، أي ما يعادل أكثر من 50 مليون جرعة على أكثر من 150 رحلة من مواقع الإنتاج إلى 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها عبر دبي، حيث توزعت اللقاحات على 6 أنواع مختلفة.

وأعرب نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات عن فخر «الإمارات للشحن الجوي» بوصولها إلى رقم 50 مليون جرعة لقاح قبل حلول يوم الصحة العالمي.

وقال: «بصفتنا شركة شحن جوي عالمية مسؤولة كانت جهودنا طوال العام الماضي موجهة دائماً لدعم المجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء العالم خصوصاً في الدول النامية ومساعدتها على التعافي من التأثيرات المدمرة للجائحة وقدنا جهود صناعة الشحن الجوي العالمية، وعملنا مع منظمات شريكة لنا في دبي لتوزيع لقاحات «كوفيد-19» بسرعة عبر دبي إلى بقية دول العالم».

جدير بالذكر أن «الإمارات للشحن الجوي» حافظت على مرونتها وحيويتها خلال انتشار الجائحة واستجابت بسرعة للمحافظة على انسياب حركة البضائع الأساسية في جميع أنحاء العالم، كما كانت من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي استخدمت طائرات ركاب لرحلات الشحن فقط من أجل نقل معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية، وشغلت خلال عام واحد أكثر من 27800 رحلة جوية، ونقلت ما يزيد على 100 ألف طن من السلع والمنتجات الأساسية.