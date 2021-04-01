في أبوظبي.. استثمار قدرات ذوي التوحد في التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن تخصيص يوم عالمي للتوحد، يعد إشارة واضحة عن مدى الوعي والالتزام المجتمعي بالأشخاص من ذوي التوحد، والاهتمام بهم كونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ولهم كامل الحقوق والمشاركة والتمكين.

وأضافت: يمتلك أصحاب الهمم من ذوي التوحد مهارات وطاقات كامنة يتطلب من الجهات كافة استثمارها بما يعزز جهود الدولة نحو إشراك الجميع في تحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في أن يكونوا رافداً مؤثراً في مسيرة البناء والتنمية والتطوير، لافتةً إلى أن الموضوع الذي تمّ تحديده من قِبل منظّمة الأمم المتحدة كمجال تركيز لليوم العالمي للتوحّد لهذا العام وهو «الدمج في مكان العمل: التحديات والفرص ما بعد الجائحة»، يعكس دورنا والمهام التي نعمل عليها مع شركائنا لضمان وصول أصحاب الهمم بمختلف قدراتهم إلى فرص متكافئة في العمل والحرص على تمكينهم في الحياة الاقتصادية، لا سيّما مع التحديات الإضافية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وأكدت الملا، أن دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المعنية عن تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، تحرص على قيادة أجندة دمج وتمكين أصحاب الهمم للوصول برؤيتنا إلى تحقيق حياة كريمة لهم من خلال العمل على ضمان حصولهم على الفرص والحقوق على قدم المساواة مع الآخرين، مشيرة إلى أنّ استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي أطلقتها الدائرة العام الماضي 2020، والتي تحمل رؤيتها «مجتمع دامج وممكّن لأصحاب الهمم» وضعت خريطة طريق شاملة ومتكاملة من خلال مبادرات استراتيجية عبر القطاعات في الإمارة لتمكين ودمج أصحاب الهمم بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، الخاصة، والقطاع الثالث، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول أصحاب الهمم بناء على المنظور الداعم لحقوق أصحاب الهمم، ما يخلق مجتمعاً متجانساً متماسكاً يحمل شعار «الإنسان قبل المكان»، وهو توجه متجذر في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومن سار على دربه المُنير من خير خلف لخير سلف.

التوظيف

وأشارت سعادتها إلى أن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تتضمن محوراً رئيساً حول التوظيف بقيادة هيئة الموارد البشرية في أبوظبي وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والذي يهدف إلى إعداد سياسة دامجة للتوظيف، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تُسهم في تذليل العقبات أمام أصحاب الهمم للوصول إلى التوظيف الفعلي والدامج، عبر نشر مفاهيم تعزز من فن التعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل، والسعي إلى رفع وعي المجتمع الوظيفي حول حقوق أصحاب الهمم في مختلف المجالات، تعزيزاً للدور الإيجابي لهم في المواقع الوظيفية، وأشارت سعادتها إلى أن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تتضمن محوراً رئيساً حول التوظيف بقيادة هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والذي يهدف إلى إعداد سياسة دامجة للتوظيف، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تُسهم في تذليل العقبات أمام أصحاب الهمم للوصول إلى التوظيف الفعلي والدامج.