دبي تكثف التفتيش على المستودعات الغذائية

دبي (وام)

تعتزم بلدية دبي تنظيم حملات تفتيشية خلال شهر رمضان الفضيل، للتأكد من مدى استيفاء المؤسسات الغذائية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتفادي التزاحم، خاصة بمنافذ البيع المختلفة وفي أوقات الذروة، فضلاً عن التحقق من الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية.

وقال سلطان علي الطاهر مدير التفتيش الغذائي بالبلدية، إن الحملات التفتيشية ستشمل حملة قبل حلول الشهر الكريم على المستودعات الغذائية ستركز على المنتجات الغذائية التي يكثر تداولها في رمضان لضمان مطابقتها معايير السلامة الغذائية، إضافة إلى حملة دورية تبدأ في مستهل الشهر الفضيل على منافذ البيع مثل المجمعات الاستهلاكية والهايبرماركت، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال تخزين وعرض وبيع المواد الغذائية المتداولة، وحملة على الأسواق بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية الطازجة التي تكون عادةً سريعة التلف في حال عدم الالتزام بعرضها وتخزينها وتداولها، وفقاً لاشتراطات السلامة الغذائية.

وأوضح الطاهر، أنه من منطلق الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين، والتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة، والتي يزداد استهلاكها في وجبات الإفطار، تم إكمال جميع الاستعدادات اللازمة، بتكثيف الزيارات والتفتيش على مؤسسات تحضير وإعداد هذه الوجبات من قبل فرق التفتيش المتخصصة، والتأكد من التزام العاملين على تقديمها بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس، وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم.

وأشار إلى أن التحضير لشهر رمضان المبارك بدأ من خلال تأهيل وتهيئة فرق التفتيش الغذائي، وتنظيم عملية زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية ضمن مجموعات عمل بنظام المناوبة لمواقيت ورديات الدوام على مدار اليوم بهدف التأكد من الالتزام الكامل بتطبيق أفضل معايير السلامة الغذائية.

وأهاب الطاهر بالجمهور الكريم التواصل مع مركز الاتصال ببلدية دبي على الرقم 800900 على مدار 24 ساعة يومياً في حال وجود ملاحظات أو بلاغات على المؤسسات الغذائية، وأيضاً للاستفسار حول الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية.