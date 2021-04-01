ارتفاع تدريجي لدرجة الحرارة خلال أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن «أبريل الجاري»، يتسم بعدد من العوامل التي تؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، إذ يعتبر هذا الشهر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى «الربيع»، وتتميز هذه الفترة باختلاف وسرعة تغير في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

ولفت المركز في تقرير السمات المناخية لهذا الشهر إلى أن الشمس تواصل حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، إذ ترتفع درجات الحرارة تدريجياً على أغلب مناطق الدولة، كما يرتفع متوسطات درجات الحرارة خلال شهر أبريل، مقارنة مع شهر مارس، بمقدار 3 و 5 درجات.

وقال: كما يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، وتتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب، أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات، تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار.

وأضاف: كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، بالمقارنة بشهر مارس، خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خاصة خلال النصف الأول منه.

وحول بعض الإحصائيات المناخية، فبالنسبة للحرارة، أوضح المركز أن متوسط درجات الحرارة يتراوح ما بين 26 و29°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و36°م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23°م، أعلى درجة حرارة 46.9°م على الرويس سنة 2012.