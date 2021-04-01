«العدل» توضح آلية حجز المأذون الشرعي في المحاكم الاتحادية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

وضعت وزارة العدل خطوات لحجز الموعد مع المأذون الشرعي في المحاكم الاتحادية عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتعين على مقدم الطلب أو المتعامل أن يقوم بعملية الدخول إلى موقع وزارة العدل https://www.moj.gov.ae ويتعين على المتعامل بعد ذلك، الضغط على نظام عقود الزواج الإلكتروني، وتسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني الخاص به، أو عن طريق الهوية الرقمية، وتعبئة البيانات المحددة، وتحديد المأذون من القائمة واختيار التاريخ المناسب لحضور المأذون والرقم المرجعي للموعد وتعبئة بيانات العقد وبيانات الشهود، وإرفاق المستندات والأوراق الثبوتية، ودفع الرسوم المستحقة عليه، وذلك لإتمام عملية طلب حجز الموعد مع المأذون الشرعي في المحاكم الاتحادية في موقع وزارة العدل.

ويعتبر حجز الموعد مع المأذون الشرعي في المحاكم الاتحادية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من الخدمات الإلكترونية الأكثر طلباً من قبل المتعاملين ومقدمي الطلب.