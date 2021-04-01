عدد جديد من «العين الساهرة» بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

صدر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة العدد رقم 293 من مجلة العين الساهرة لشهر أبريل الجاري.

واشتمل العدد مقالاً افتتاحياً بعنوان «رمضان شهر الفضيلة» تمحور حول خصوصية هذا الشهر الفضيل الذي يبث السلام والطمأنينة في النفس البشرية، وحزمة متنوعة من أخبار الشرطة والتقارير والتحقيقات المصورة والمقالات التي تناولت العديد من المواضيع الأمنية.

وتطرق اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة في مقاله الذي حمل عنوان «المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة الأمنية» إلى أن النجاح لا يتحقق في أي أمر إلا من خلال توفير عدد من المتطلبات وتضافر الجهود، وهو ما ينطبق على منظومة العمل الشرطية لتعزيز التعاون والترابط بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع، باعتبار أن الإنسان هو اللبنة الأساسية في المجتمع.