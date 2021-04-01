أطلقتها «دبي لرعاية النساء» برعاية «الداخلية».. حملة توعية لحماية الأطفال

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن إطلاق حملتها السنوية الـ11 لحماية الطفل لعام 2021 برعاية وزارة الداخلية في الإمارات تحت شعار «لوالدية واعية... تقبل طفلك كما هو»، وستستمر الحملة خلال شهر أبريل الجاري.

تهدف المؤسسة من خلال حملتها السنوية إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، للحد من العنف الممارس عليهم بأنواعه كافة، الجسدي والنفسي والعاطفي والنفسي والإهمال، وذلك من خلال نشرها محتوى إعلامياً تثقيفياً في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتركز حملة هذا العام بشكل أعمق على زيادة الوعي في الجانب النفسي والعاطفي لإساءة معاملة الأطفال، وأثر هذه الإساءة عليهم وعلى ثقتهم بأنفسهم، لذلك سيتم تسليط الضوء على موضوع تقبل الأطفال ومحبتهم كما هم، بكل خصائصهم وشخصياتهم المختلفة، وأن يحظوا بالحب غير المشروط من قبل والديهم مهما كانت الظروف كما يحذرهم من وضع رغباتهم ومظهرهم الاجتماعي قبل مشاعر أطفالهم لتوفير بيئة مستقرة وصحية لتربية الطفل.

وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: يأتي إطلاق المؤسسة للحملة الحادية عشرة لحماية الطفل لعام 2021 تحت شعار «لوالدية واعية... تقبل طفلك كما هو» في إطار الدعم اللامحدود والجهود المتميزة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، والاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة بقضايا وحقوق الطفل، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية لجعل دولة الإمارات من أوائل دول العالم في توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال.

وأضافت: نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية لرعاية هذه الحملة، ونشكرهم على دعمهم المستمر للمؤسسة الذي يؤكد حرصهم على المساهمة في تعزيز التلاحم والترابط والتكاتف بين مختلف أفراد الأسرة، ونؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والأفراد داخل الدولة بموضوع وقاية الأطفال من العنف والتوعية بحقوقهم. تتضمن الحملة عدداً من محاضرات التوعية المجتمعية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى مجموعة من الورش التدريبية المغلقة، والتي سيشارك فيها ما لا يقل عن 20 شخصاً لكل ورشة.

نصائح

ستقوم المؤسسة بنشر بعض المنشورات التوعوية التي ستتضمن نصائح وإرشادات للآباء، كما ستطرح مقاطع مصورة، كما وستستخدم وسم #طفولتي_أمانة و#Child_Protection باللغتين العربية والإنجليزية للتفاعل مع المجتمع حول الحملة والنقاش حول التوعية بالإساءة للأطفال، وأهمية الوالدية الواعية.