«الإمارات للإفتاء الشرعي» يناقش مستجدات فقهية متعلقة بشهر رمضان

ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال اجتماعه الثالث لعام 2021 الذي عقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس المجلس، المستجدات الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك والتي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها.

ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. كما هنأ شعب الإمارات بهذه المناسبة وكافة الشعوب العربية والإسلامية.

واستعرض المجلس المواضيع الفقهية المدرجة على جدول أعماله، حيث ناقش الأحكام الشرعية التي تتعلق بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في مجال العبادات. كما ناقش ما يتعلق بتقديم وجبات إفطار الصائم وإقامة صلاة التراويح في المساجد، وحكم استخدام لقاح كورونا للصائم في نهار رمضان، حيث قرر المجلس جواز ذلك وعدم منافاته للصوم، لأنه ليس من المفطرات المنصوصة ولا في معناها.

وسيصدر عن المجلس بيان رسمي تفصيلي ضمن الإحاطة الإعلامية لبيان الأحكام الشرعية في المواضيع التي تمَّت مناقشتها ضمن جدول اجتماعه.