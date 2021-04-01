«شؤون الوطني» تنظم «خمسون عاماً من التمكين»

أبوظبي (الاتحاد)- تحت عنوان «خمسون عاماً من التمكين في الإمارات»، تواصل مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي» فعالياتها، حيث استضافت عن بُعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي المحاضر الدكتور أحمد الخزيمي عضو مجلس رعاية التعليم بالفجيرة، الذي تطرق خلال اللقاء الذي تم تنظيمه بالتعاون مع دائرة الضواحي والقرى بالشارقة، إلى محاور رئيسة ركزت في محتواها حول التمكين المعرفي والمهاري، والتمكين الإداري والاستراتيجي، والتمكين القانوني والسياسي.

وتشمل المبادرة سلسلة من المحاضرات الافتراضية من خلال استضافة نخبة من المحاضرين والخبراء عبر لقاءات مباشرة وتفاعلية مع شرائح المجتمع المختلفة، والتي يتم بثها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بهدف تعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع.

واستعرض الدكتور الخزيمي خلال اللقاء مسيرة تمكين دولة الإمارات لأبنائها خلال الخمسين عاماً الماضية، حيث تطرق في المحور الأول إلى الأدوات والآليات التي وظفتها دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها ونظرتها بعيدة المدى، للتغلب على أكبر التحديات التي واجهت المرحلة الأولى من تأسيس دولة الاتحاد، وكيف جرى وضع الخطط الطموحة لتمكين أبناء دولة الإمارات وتزوديهم بالمعارف والمهارات التي تتناسب مع متطلبات التنمية المستقبلية ومواصلة الارتقاء وتحقيق أفضل النتائج.

وأما في محور التمكين الإداري والاستراتيجي، فقد تحدث خلاله الدكتور الخزيمي حول البناء الإداري في بدايات الاتحاد، والذي برز ضمن أهم الأولويات والركائز الرئيسة لبناء الدولة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة فيها، مبيناً أن مسيرة التمكين استمرت في هذا المحور برؤية وبفكر استراتيجي، حيث تمكنت من الوصول إلى أهدافها الوطنية وتحقيق أفضل المراكز العالمية، ما جعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في الكثير من المجالات وفي فترة زمنية قصيرة.

وأبرز المحاضر في محور التمكين القانوني والسياسي البناء القانوني والتشريعي في الإمارات، والذي بدأ مع اليوم الأول من قيام الدولة، وتواصل برؤية استشرافية لتعزيز التمكين السياسي ومساهمة المواطنين في عملية صنع القرار، وبناء نهج يقوم على التواصل المستمر ومن دون أي قيود أو حواجز بين القيادة وأفراد الشعب، للوصول إلى المرحلة المفصلية في تاريخ دولة الإمارات بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وقبل أكثر من 15 عاماً برنامج التمكين السياسي في العام 2005.

وبين الدكتور الخزيمي أن برنامج التمكين السياسي أسهم في وضع خريطة طريق للارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، من خلال تمكين المجلس الوطني الاتحادي، ليكون سلطة أكثر قرباً من المواطنين وداعمة ومساندة للسلطة التنفيذية في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنظيم سلسلة متواصلة من المحاضرات ضمن المبادرة، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد اللقاءات وعناوينها والمتحدثين فيها عبر الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.