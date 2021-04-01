ابتكارات وفنون في «الربيع الافتراضي» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) - تواصل «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات معسكر الربيع الافتراضي، والذي انطلق 28 مارس الماضي، ويستمر حتى الثامن من أبريل الجاري، وذلك «عن بُعد» عبر تقنيات الاتصال المرئي «زوم»، مستهدفةً من خلاله جميع الأطفال من المراكز والجمهور العام في الفئة من 6 إلى 12 عاماً.

وانطلق الأسبوع الأول من المعسكر بمجموعة من البرامج والورش الملهمة، منها ورشة بعنوان «جوربي الناطق» التي قدمتها الطفلة تالا حكمت من مركز الطفل بالحيرة، والتي قامت من خلالها بتعريف أقرانها على فن مسرح عرائس الدمى، وكيفية صناعة دمى خيالية باستخدام الجوارب المعاد تدويرها، بينما قدمت الطفلة موزة محمد الهوتي من مركز الطفل بخورفكان ورشة عن مهارات الطبخ، تناولت فيها كيفية إعداد الوجبات الصحية بطريقة سهلة وسريعة، بالإضافة إلى كيفية استخدام معدات وأدوات المطبخ البسيطة.

أما الطفلة شمة علي الحمادي من مركز الطفل بالبطائح، فقدمت ورشة قرائية بعنوان «كان يا مكان» تناولت من خلالها قصة «النوم مع العقارب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، تخللتها أنشطة تفاعلية لدعم محتوى القصة وغرس القيم والدروس المستفادة منها في نفوس الأطفال.

كما تعرف المشاركون خلال المعسكر على النجوم والكواكب والمجموعات الشمسية من خلال ورشة عائلة «السيد شمس» التي قدمتها الفتاة مريم النقبي من منتسبات سجايا فتيات الشارقة، والتي هدفت من خلالها إلى تعريف الأطفال بأسس علوم الفضاء والفلك، وتوعيتهم وتثقيفهم في هذا المجال.

بينما قدم الطفل محمد النقبي من مركز الطفل بخورفكان ورشة بعنوان«لعبة من تصميمي»، حيث قام من خلالها بتعليم أقرانه كيفية تصميم ألعاب إلكترونية، وهدفت الورشة إلى تطوير الجانب التقني والفني في برمجة الألعاب الإلكترونية لدى الأطفال.

وضمن الورشة الفنية «بين السحاب» التي قدمتها الطفلة سلامة سيف الطنيجي من منتسبات سجايا فتيات الشارقة، تعرف المشاركون على مهارات فنية متنوعة وأساسيات الرسم، وكيفية دمج الألوان لتشكيل لوحة فنية معبرة.

وضمن ورشة «نتحاور» التي قدمها الناشئ يوسف علي من منتسبي ناشئة الشارقة، عرف الأطفال على معنى التقديم، وأهم مهارات الإلقاء والحوار والتواصل مع الآخرين منها: لغة الجسد ونبرة الصوت واختيار الكلمات المناسبة، بالإضافة إلى خطوات رحلة التقديم.

وبهدف تقوية الجانب الجسماني لدى الطفل من خلال ممارسة تمارين اللياقة البدينة المتنوعة، فقد نفذت مجموعة من الرياضات ضمن ورش «قدها» قدمها كل من الطفل محمد النقبي من مركز الطفل بخورفكان، وفجر يوسف الحمادي، ونور جاسم من منتسبات سجايا فتيات الشارقة.

تتخلل المعسكر مجموعة من الرحلات الافتراضية لأبرز المعالم في الدولة فضمن برنامج «رحلتنا وين» قام الأطفال خلال الأسبوع الأول بزيارة حديقة بحيص الجيولوجية، حيث تعرفوا على تاريخ الشارقة الجيولوجي، والأهمية الجيولوجية لجبل بحيص والمناطق الأثرية المحيط به.