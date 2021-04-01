«الشارقة للتفوق والتميز التربوي» تواكب التّطورات محلياً وعالمياً

لمياء الهرمودي (الشارقة) - أكدت علياء الحوسني، مدير إدارة جائزة الشارقة للتميز التربوي، لـ«الاتحاد»، أن الجائزة تواكب التّطورات العالمية والمحليّة، فلم تقف الجائزة بمعزل عمّا يدور في العالم من أحداث وتغيّرات، فتكيّفت مع المتغيّرات واستفادت منها إيجابيًّاً، وسعت لتطوير معاييرها وفئاتها وآلية التقديم لها.

وأشارت: «في ظلّ ما يمرّ به العالم من جائحة تقيّد الكثيرين، انطلقت آلية جديدة للتّقدّم للجائزة، فتحوّل التقديم إلكترونيًّاً وفق نظام سهل مرنٍ يتيح للفئات جميعها التّقدم بكلّ سهولة ويسرٍ، فالمترشح يعبئ استمارة إلكترونيّة ويرفع كلّ أدلته خلال دقائق معدودة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة».

وكشفت مدير إدارة جائزة الشارقة للتميز التربوي، عن أن عدد المسجلين للجائزة عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن بلغ 737 مسجلاً، وسيعلن عن أعداد المتقدمين بملفهم لاحقاً، إذ ما يزال باب الترشّح والتقديم للجائزة مفتوحاً إلى تاريخ 15/4/2021، ونظن أنها فترة مناسبة لإعداد الملف بكلّ معاييره وأدلّته، ورفعه وفق النظام المعتمد.

كما أكدت أنّ الجائزة في هذا العام نفذت ما يقارب من 46 دورة ولقاء تعريفيّاً بالجائزة، الأمر الذي أزال الغموض عمّا يُشكل في بعض المعايير، خاصّة الجديدة منها، هذا بالإضافة للنشرات التي تبثّها الجائزة في وسائل التواصل الاجتماعيّ.