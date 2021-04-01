تعرف على الطقس في الإمارات غداً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، بإذن الله، صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 16:54 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 21:46.

في بحر عُمان، سيكون الموج خفيفاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:40 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.