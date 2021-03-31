الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة

نواكشوط (وام)

استقبل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمس الأول بالقصر الرئاسي في نواكشوط، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وذلك في إطار زيارته على رأس وفد عسكري لموريتانيا.‏‎ حضر اللقاء، حمد المهيري سفير الدولة لدى موريتانيا والفريق محمد بمبه مكت قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني، والفريق البحري إسلكو الشيخ الولي قائد الأركان الخاصة للرئيس الموريتاني.

كما التقى معالي الفريق الرميثي، معالي حننه ولد سيدي وزير الدفاع الوطني في موريتانيا، واستعرضا العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

‏‎وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.

حننه ولد سيدي يقلد حمد الرميثي «وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني» (وام)

وقلد معالي حننه ولد سيدي، باسم فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية، معالي الفريق الرميثي «وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني» تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين. وعبر الرميثي عن تشرفه بـ«وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني»، كما عبر عن شكره لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منوهاً بمتانة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الامارات بشقيقتها موريتانيا بفضل توجيهات وجهود قيادتي البلدين.

كما التقى معاليه الفريق محمد بمبه مكت قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني، وبحثا سبل التنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة. ‎

وقام معالي رئيس الأركان والوفد المرافق بزيارة تفقدية لمجمع محمد بن زايد للدراسات العسكرية العليا والمدرسة الوطنية في نواكشوط.